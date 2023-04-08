Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Андрея Цаплиенко.

В своём телеграм-канале военный корреспондент выложил видео, на котором видно, как по состоянию на 8 апреля 2023 года выглядит город Бахмут и что в нём происходит. На видео видно также украинских военных.

Кроме того, Андрей Цаплиенко написал, что на данный момент за город Бахмут идут тяжёлые бои, так как армия Российской Федерации и ЧВК «Вагнер» пытаются захватить его полностью. По словам военкора наёмники все время штурмуют город.

Помимо этого он отметил, что армия России очень часто наносит артиллерийские удары по городу. В Бахмуте присутствует очень большое количество разрушений.

Также он отметил, что Вооружённые силы Украины не отступают, а продолжают сражаться за Бахмут. Украинская армия каждый день наносит серьезные потери вражеским войскам.

Ранее в ГУР сообщили о том, почему решение, касательно контрнаступления ВСУ будет принято в последний момент.