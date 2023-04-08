Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на видео, опубликованное на странице 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в Facebook.

На видео четко видно, как бойцы 45-ой артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины точными попаданиями оставляют врага без полевого БК и БМП.

Сами представители ВСУ написали о том, что враги остались без ещё одного БМП и полевого склада БК, а также отметили, что они «видят врага как на ладони».

События происходили на Бахмутском направлении.

Примечательно, что мы также сообщали о том, что бойцы ССО обнародовали видео с моментом уничтожения вражеского танка.