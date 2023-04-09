Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В заявлении губернатора Белгородской области идется о том, что Вооружённые силы Украины, якобы обстреляли два населённых пункта на территории Белгородской области. Под обстрелом оказалось село Тишанка Волоконовского района, там, по данным губернатора были повреждены четыре дома, пострадавших нет.

Также Гладков рассказал о том, что под обстрелом оказался и населенный пункт Вознесеновка Шебекинского городского округа. Здесь также обошлось без пострадавших, присутствуют разрушения на одном из предприятий.

Представители Белгородской областной администрации во всём традиционно обвиняют Вооруженные силы Украины.

Напомним, что мы ранее писали о том, что в Белгородской области был атакован нефтепровод «Дружба».