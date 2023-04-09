Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Маляр.

Так, она заявила о том, что на данный момент ситуация в городе Бахмут Донецкой области под контролем, но всё же российские оккупационные войска пытаются захватить его полностью, а также они атакуют город Марьинку.

Помимо этого она отмечает, что во время своего наступления вражеские войска используют наиболее элитные подразделения. Заместитель министра отмечает, что к ним относится не только ЧВК «Вагнер», но и разные спецподразделения, а также десантно-штурмовые войска армии РФ. При этом Маляр отмечает, что все они несут колоссальные потери в боях на востоке страны.

Маляр также заявила, что сейчас враг ведёт очень интенсивные бои, пытаясь захватить как можно больше территорий, но командование и штаб работают в режиме 24/7 и каждый день принимают важные решения касательно ситуации на восточном фронте Украины. На данный момент, по словам Маляр, все под контролем.

Следует отметить, что также писали о том, что военкор Цаплиенко показал видео с Бахмута, снятое украинскими военными.