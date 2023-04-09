Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Череватого в эфире национального телемарафона.

Как известно, в последнее время армия Российской Федерации направляет в Бахмут большое количество элитных спецподразделений, среди которых присутствуют десантно-штурмовые и мотострелковые бригады.

Сергей Череватый объяснил, что российская армия вынуждена это делать из-за того, что боевики частной военной компании «Вагнер» несут очень серьезные потери на Бахмутском направлении. Таким образом, десантники — это скорее всего не подкрепление, а просто замена вагнеровцам, которые теряют свой потенциал в боях за Бахмут.

Помимо этого он также уточнил, что новые спецподразделения, прибывшие в Бахмут уже успели понести серьезные потери. Череватый отметил, что каждый день в боях за Бахмут российская армия теряет около 100 военных, также есть большое количество раненых.

Сергей Череватый отметил, что боевики частной военной компании «Вагнер» являются самой агрессивной группировкой, которая воюет против Украины.

Ранее Анна Маляр заявила о том, что оккупанты теряют элитные войска на Бахмутском направлении.