Российские провоенные паблики распространяют видео жестокого убийства пленного защитника. Шокирующие кадры задокументировали, как оккупант отрезает ножом голову украинскому военнослужащему, информирует «НБН».

Глава внешнеполитического ведомства Украины в своем микроблоге в Twitter прокомментировал шокирующее видео зверства российских захватчиков.

По словам дипломата, Российская Федерация, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

Кулеба заявил, что террористов РФ нужно вызнать из нашей страны и из ООН, а также привлечь агрессивное государство к ответственности за его преступления.

Напомним, что расследователи объяснили, как видео казни украинского пленного защитника попало в интернет.