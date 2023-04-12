О том, что спецпосланник Вашингтона по вопросам противодействия дезинформации, считает государства Западных Балкан особо подверженными действию недостоверной информации из Кремля, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Голоса Америки».

По словам Рубина, указанной части мира угрожает, в основном, трансляция пропаганды из Москвы, «которая повторяется и распространяется через сербские медийные платформы», и подобное искажение правды заметно практически «по всей западной части Балканского региона». В частности, данный «регион довольно серьезно отравлен российской дезинформацией».

Кроме того, представитель Белого Дома подчеркнул — Путин хотел захватить не столько Украину, сколько разделить весь Европейский Союз, но «потерпел неудачу по всем этим направлениям».

Впрочем, все «это не означает», что РФ «не продолжает распространять яд раскола и дезинформации», поскольку кремлевский диктатор поставил себе целью «разделить людей, разделить общества, и посеять раздор».

Ранее мы писали, что в Австрии рассказали, готовы ли задержать президента РФ на территории своей страны после того, как суд в Гааге выписал ордер на арест Путина.