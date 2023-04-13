Британская разведка прокомментировала сообщения из РФ о том, что в этом году в некоторых регионах откажутся от проведения традиционных торжеств 9 мая.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В сообщении отмечается, что новости о военных парадах могут вызвать беспокойство у граждан РФ, поэтому российское руководство распорядилось в некоторых регионах страны отменить праздничные мероприятия к 9 мая, а также на территории временно оккупированного Крыма.

Ведомство утверждает, что отказ от любимого праздника в России связан не с волнением Кремля о безопасности граждан. У кремлевского диктатора Владимира Путина есть проблемы в коммуникации с россиянами, которым он пытается объяснить «необходимость» так называемой «СВО» в духе советского опыта Второй мировой войны.

Британская разведка считает, что чествование погибших предыдущих поколений может легко размыться в обнародовании масштабов последних потерь РФ на войне в Украине, которые власти пытаются скрыть от народа.

Напомним, что ранее в Белгородской и Курской областях сообщили, что в этом году не планируют проводить праздничные мероприятия 9 мая.