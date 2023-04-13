Эксперты ISW в своем отчете по российско-украинской войне отмечают, что кампания русификации в Украине, которую проводит российское руководство, приносит вред самой стране-агрессору. Такая политика Кремля усиливает пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в РФ, информирует «НБН».

По словам специалистов, война против Украины дала возможность медийным российским лицам усилить свою идеологию, проектируя ее не только на граждан соседнего государства, но и на нацменьшинства в своей стране.

В Институте изучения войны считают, что такая тенденция в РФ будет набирать обороты по мере продолжения боевых действий и даже переживет войну, пронзая российское общество на годы вперед. Кроме того, в стране-агрессоре нередко фиксируют случаи расизма и ксенофобии.

В ISW напомнили о высказывании главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который призвал военное руководство страны целенаправленно набирать в путинские оккупационные силы мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, которые имеют российский паспорт. Чиновник убежден, что эти граждане обязаны «защищать» страну, которая приняла их.

Также пронационалистическое общество РФ продолжает ободрять зверства и усиление жестокости россиян, учитывая его реакцию на недавнее видео казни украинского военнопленного оккупантами.

Ранее американские аналитики рассказали, на какой шаг пошел Кремль, чтобы не допустить побег элит из России.