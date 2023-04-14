Аналитики ISW в своем отчете, ссылаясь на данные издания Bloomberg, сообщили, что глава Российской Федерации лично одобрил арест американского журналиста в Екатеринбурге. Эксперты объяснили, для чего Путин взял Гершковича под стражу, информирует «НБН».

В Институте изучения войны считают, что личное участие главы Кремля в задержании Гершковича – ответ на арест россиянина Сергея Черкасова 24 марта в США, которого обвиняют в шпионаже.

Спикер главы России Дмитрий Песков возразил, что сам президент приказал взять американского корреспондента под стражу, переложив ответственность за это на спецслужбы страны.

В ISW считают, что задержание журналиста The Wall Street Journal – спланированная эскалация Москвы, которую российское руководство попытается использовать в качестве рычага давления на Вашингтон, чтобы получить уступки от США.

Ранее СМИ рассказали, кто из приближенных к Путину хотел саботировать его план по захвату Украины, пока диктатор проходит курс химиотерапии.