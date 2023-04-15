Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Минобороны Британии.

Государственная дума Российской Федерации 11 апреля приняла новый закон о создании нового единого реестра особей, которые могут служить в армии. Одним из ключевых пунктов данного закона становится возможность раздавать повестки не только по почте, но и в электронном виде. Таким образом, власти РФ смогут раздать повестки даже тем, кто ранее уклонялся.

Так, в связи с этим, в британской разведке сообщили, что такие действия могут свидетельствовать лишь о том, что Российская Федерация определенно готовится к затяжной войне против Украины.

Но, при этом, на данный момент Россия всё же не готовится провести масштабную мобилизацию, а основное внимание сейчас идёт на набор добровольцев в состав войск РФ.

Также там отметили, что в случае, если граждане России будут уклоняться и от электронных повесток, то таким образом власти будут их сразу же наказывать. Одними из наказаний могут стать проблемы с трудоустройством, а также запрет на выезд в другие страны.

Отметим, что ранее мы писали о том, когда россияне смогут активизировать ракетные удары по Украине.