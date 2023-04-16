Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на «Financial Times«.

В источнике говорится о том, что будущее контрнаступление Вооруженных сил Украины может быть очень сложным, так как во-первых армия Российской Федерации уже долгое время готовится к этому и обустраивает оборонные рубежи, ну а во-вторых, по мнению многих экспертов для того, чтобы Украина получила большой успех в ходе этой атаки необходимо иметь преимущество в воздухе. Сейчас же в Украины такого преимущества нет.

Также аналитики отметили, что в ходе этого контрнаступления украинская армия может использовать около 35 тысяч военных, а также достаточно большое количество западных танков, которые до сих пор прибывают в страну. Им будут противостоять приблизительно 140 тысяч российских военных, на вооружении которых в основном советская техника. Линия фронта на данный момент составляет 950 километров.

В то же время эксперты говорят о том, что большое количество данных о будущем контрнаступлении являются секретными, например до сих пор никто не может предугадать на каком участке фронта украинские войска могут пойти в наступление. Однако, эксперты предположили, что одним из самых важных для России остается город Мелитополь, так как сейчас оккупанты обустраивают там серьезные оборонные рубежи.

Мы также писали о том, что за прошлые сутки украинские защитники смогли отбить 60 атак врага и сбить 1 самолет.