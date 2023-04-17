Руководитель Офиса Зеленского в своем Telegram-канале отреагировал на расследование проекта «Гулагу.нет», в котором наемники армии российского олигарха Евгения Пригожина признаются в совершении преступлений против украинцев, информирует «НБН».

Глава ОПУ отметил, что оккупанты признались в убийстве наших детей в Бахмуте и Соледаре Донецкой области. Несмотря на то, что это сделали «вагнеровцы», по его мнению, их рассказ проливает свет на зверства российских военных в Украине.

Ермак подчеркнул, что признаться в содеянном недостаточно, захватчики должны быть справедливо и жестко наказаны за свои преступления. Чиновник пообещал, что Украина приложит все усилия, чтобы оккупанты были привлечены к ответственности, узнает все факты преступлений и найдет каждого, кто совершил их.

Он добавил, что мир должен видеть лицо РФ, но не бояться ее, а бить жестко.

Ранее Ермак рассказал, чем нужно усилить украинские войска, чтобы остановить террор ВС РФ авиабомбами.