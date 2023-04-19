Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на Twitter главы Минобороны Алексея Резникова.

В своём Twitter Алексей Резников рассказал о том, что сегодня украинское небо становится более безопасным, так как в Украину поступили зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Министр обороны отмечает, что украинские военные достаточно быстро освоили зенитно-ракетные комплексы, ну а союзники в свою очередь сдержали слово и предоставили украинским военным новое вооружение.

Также глава украинского Министерства обороны отметил, что предоставление Украине ЗРК Patriot — это результат качественной работы президента Владимира Зеленского, помимо этого он поблагодарил за необходимую помощь правительства США, Германии и Нидерландов.

Кроме того, Алексей Резников упомянул о своей поездке в Соединённые Штаты в 2021 году, когда он занимал другую должность.

Ранее мы писали о том, что Алексей Резников рассказал, почему Израиль не спешит предоставлять Украине оружие.