Мотолько отметил, что, размещая свое ядерное вооружение в Республике Беларусь, Москва таким образом хочет «обозначить территорию», по примеру базы Черноморского флота РФ в Крыму, которая позволила быстро оккупировать полуостров.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Основатель проекта «Беларускі Гаюн» объяснил, что также ядерное оружие россиян – элемент шантажа на фоне предстоящего украинского контрнаступления. Если ВСУ пойдут освобождать Крым, Кремль будет еще активнее пугать мир ядерной эскалацией.

Кроме того, у Москвы появятся новые возможности для использования «ядерки» в международном терроризме. Российское руководство может взять эти боеголовки из РБ и отправить их в Иран или куда-либо еще.

Размещение ядерного вооружения в Беларуси выгодно и диктатору Александру Лукашенко. В случае ослабевания РФ в войне либо политического кризиса в стране-агрессоре, нелегитимный президент получит личные гарантии безопасности, поскольку он убежден, что на государство с ядерными боеголовками никто не нападет.

Отметим, что лидеры государств «Большой семерки» призвали Москву подтвердить недопустимость ядерной войны, что возмутило экс-президента РФ Дмитрия Медведева.