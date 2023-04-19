Эксперты ISW в своем отчете проанализировали «опасное» путешествие главы Российской Федерации на временно оккупированные территории Херсонщины и Луганщины, информирует «НБН».

По мнению американских аналитиков, распиаренный рупорами кремлевского режима «спецтур» российского лидера в Украину преследовал несколько целей.

Во-первых, пропагандисты пытались изобразить из Путина «лидера военного времени», который, якобы, также, как и украинский президент Владимир Зеленский, приезжает в зону боевых действий и общается с военными.

Во-вторых, посещение Херсонской и Луганской областей диктатором связано с попытками Кремля найти «козлов отпущения» накануне контрнаступления ВСУ и продемонстрировать изменения в руководстве ВС РФ, в частности возвращение к командованию генерал-полковника Михаила Теплинского и генерал-полковника Александра Лапина.

Отметим, что экс-командующий Аэромобильными войсками предполагает, что в Украине побывал не Путин, а его двойник.