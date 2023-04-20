О том, что неспособность стран-членов ЕС беспроблемно перейти к реализации своего решения по совместного выкупа боеприпасов для Украины, на самом деле связан с жизнями украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, размещенное в официальном Twitter-аккаунте главы дипломатического ведомства Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, подобным образом Европейский Союз проходит освидетельствование на стратегическую самостоятельность при принятии новых серьезных решений в области собственной безопасности, но такой низкий темп одобрения взаимных договоренностей, уже измеряется жизнями людей в Украине:

Это проверка того, есть ли у ЕС стратегическая автономия в принятии новых важных решений в сфере безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями.

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба сообщил о числе стран, присоединившихся к группе по формированию специального трибунала для РФ.