Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Алексея Дмитрашковского в эфире национального телемарафона.

Так, во время своего выступления Алексей Дмитрашковской затронул тему наступления оккупантов на Угледарском направлении. Со слов спикера пресс-центра Сил обороны Таврического направления стало известно, что на данный момент оккупанты прекратили активные наступательные действия на Угледар. Их действия на этом направлении не увенчались успехом благодаря качественной работе наших военных.

При всём этом Алексей Дмитрашковский отмечает, что очень тяжелой остаётся ситуация на направлении Авдеевка-Марьинка. Там оккупанты бросают фактически все силы для того, чтобы захватить как можно больше территорий.

По официальным данным всего лишь за прошлые сутки бойцам Вооружённых сил Украины удалось отбить 24 атаки врага на данном направлении. При этом, вражеские войска совершают такие попытки каждый день, несмотря на то, что несут огромные потери.

Напомним, что ранее командующий Сухопутными войсками Украины рассказал о ситуации на фронте.