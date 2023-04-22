Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на выступление Дмитрашковского в эфире национального телемарафона.

Спикер пресс-центра сил обороны Таврического направления рассказал о том, что после того, как российское командование вывело из под Марьинки десантников туда зашли новые, так называемые «подразделения Z», в числе которых пребывают ранее осужденные люди.

Дмитрашковский сообщил, что данные подразделения имеют очень много общего с ЧВК «Вагнер», так как в основном тоже состоят из зэков. Помимо этого он сообщил, что у «Z» присутствует особый устав, в который входит правило о том, что ни одного раненого с поля боя забирать нельзя. Делается это для того, чтобы не отвлекать штурмовые подразделения от выполнения заданий.

Кроме того, представитель Вооруженных сил рассказал и о том, что благодаря качественной работы разведки им удалось получить некоторую информацию об этих подразделениях. Из этих данных стало известно, что на подготовку бойцов «подразделения Z» уходит всего лишь 10-15 дней, что очень мало.

Отметим, что ранее в Минобороны рассказали на каких направлениях активизировались оккупанты.