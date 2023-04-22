Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «The Times«.

Источник пишет, что в секретных документах Пентагона идется о том, что Вооружённые силы Украины не имеют достаточного количество зенитных средств и боеприпасов к ним, в связи с чем ВСУ могут потерять собственное преимущество в воздухе.

Также, согласно источнику известно, что журналисты якобы пообщались с представителем Вооружённых сил Украины и тот рассказал, что россияне имеют достаточно хорошие средства, которые помогают им обороняться от украинских ЗРК. Но, всё же он отметил, что из-за того, что украинские военные начали использовать противотанковые средства для сбития российских самолётов и вертолётов преимущество в воздухе у россиян уменьшилось.

Теперь же, как пишет The Times СМИ обнаружили в сверхсекретных документах Пентагона тревожный звоночек для украинской армии, так как запасы боеприпасов для украинских зенитных средств уже заканчиваются.

Отметим, что мы также писали о том, что командующий Сухопутными войсками Украины поделился информацией о ситуации на восточном фронте.