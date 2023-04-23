Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на аккаунт Данилова в соцсети Facebook.

Так, глава СНБО считает, что западные политики должны избегать «пророссийского миротворчества» и вместо этого предоставлять Украинскому государству как можно больше необходимого оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны считает, что в то время, когда Российская Федерация хочет уничтожить Украину полностью о переговорах вовсе не может быть никакой речи, а единственное, что могут сделать западные страны — это предоставить Украине вооружение, для борьбы с агрессором.

«Оружие — это лучший посредник и единственный аргумент для общения с Россией» — заявил Данилов

Ранее же министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о том, что Украина и Россия должны обязательно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить все вопросы касательно войны, при этом он отметил, что посредником в переговорах должен стать Китай. Украинским представителям такой вариант переговорного процесса не понравился.

Напомним, мы также писали о том, что оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область ракетами С-300.