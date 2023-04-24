Как информирует «НБН», в ходе своего интервью каналу Al Arabia украинский президент Зеленский заявил, что в Украине Путин воюет за свою жизнь, а не за Россию.
Согласно его словам, Украинское государство благодарно союзникам за военную помощь. Но этим же они поддерживают также и самих себя.
Владимир Зеленский также добавил, что сейчас уже всем достоверно понятно то, что Россия не остановится только в Украине. Но Вооруженные силы Украинского государства могут остановить Россию.
Дословно из заявления Зеленского:
Союзники Украины, поддержите нас, ведь, прежде всего, это дешевая цена, которую вам придется заплатить, потому что Россия пойдет дальше этого. В Украине Путин ведет борьбу за собственную жизнь, а не за его страну.
Напомним, ранее Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.