Как информирует «НБН», в ходе своего интервью каналу Al Arabia украинский президент Зеленский заявил, что в Украине Путин воюет за свою жизнь, а не за Россию.

Согласно его словам, Украинское государство благодарно союзникам за военную помощь. Но этим же они поддерживают также и самих себя.

Владимир Зеленский также добавил, что сейчас уже всем достоверно понятно то, что Россия не остановится только в Украине. Но Вооруженные силы Украинского государства могут остановить Россию.

Дословно из заявления Зеленского: