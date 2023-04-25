О том, что действующий американский Президент подтвердил – он попытается победить в президентских выборах, запланированных на 2024-й год, и по этой причине, уже составил для себя целый перечень важных задач, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт Джозефа Байдена.

Эта публикация Байдена подкреплена 3-х минутным видео, которое начинается словом «Свобода». Таким образом, глава Белого Дома четко обозначил ключевые вопросы выборов в 2024-м году – ими станут право на аборт, защита демократии, права избирателей и изменения в системе соцзащиты.

Впрочем, Президент США предупредил, что американцев безусловно поставят перед некоторым выбором – сохранить ли последующему поколению «больше свободы или меньше» и «больше прав или меньше»:

У каждого поколения был момент, когда оно должно было встать на защиту демократии. На защиту своих фундаментальных свобод. Я верю, что именно сейчас такой момент наступил для нас.

Также, вспоминая свое предыдущее предвыборное послание в 2020-м году, касающееся того, что американцы обязаны «бороться за душу» собственной нации, Байден презентовал новый лозунг на 2024-й год:

Доведем дело до конца.

Ранее мы писали, как Байден прокомментировал инцидент со «сливом» секретной документации Пентагона.