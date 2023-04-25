Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице ответил на заявление Будапешта о том, что наша страна должна «спрашивать разрешения» у Российской Федерации на интеграцию в НАТО, информирует «НБН».

Николенко напомнил, что наше государство имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности, что неоднократно подтверждали все страны-члены Североатлантического Альянса, включая Венгрию.

Представитель МИД подчеркнул, что Украина не нуждается в «одобрении» Москвы, чтобы вступить в НАТО. При этом опасно, что некоторые политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от Кремля.

Он добавил, что нет никаких объективных причин, которые помешали бы нашему государству стать частью Альянса, кроме того, Украина лишь усилит военно-политический блок, исключив возможность новых проявлений агрессии россиян в Европе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оскандалился высказыванием о слабой экономике Украины. В Будапеште поспешили оправдаться за заявление главы правительства, «открестившись» от дружбы с РФ.