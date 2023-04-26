Страна-агрессор в очередной раз принялась «размахивать» ядерными боеголовками. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины отреагировал на очередные угрозы Кремля, информирует «НБН».

В своем Twitter-аккаунте Данилов объяснил, что шантаж государства-террориста о применении ядерного вооружения – проявление страха и бессилия россиян.

Чиновник предупредил, что чем хуже будет складываться ситуация на фронте в Украине для путинских оккупационных сил, тем чаще из Москвы будут звучать истерические ядерные угрозы – показатель осознания руководством РФ неотвратимости поражения в войне и неизбежности расплаты за преступления.

Ранее начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов оценил вероятность ядерного удара со стороны России во время деоккупации Крыма либо после освобождения полуострова.