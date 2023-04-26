Как сообщает «НБН«, об этом информирует агентство Хіnhua, сославшись на заявление лидера КНР Си Цзиньпина в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Сообщается, что визит будет направлен на начало усиленной коммуникации со всеми сторонами для политического урегулирования военного конфликта в Украине.

Кроме того, в китайском внешнеполитическом ведомстве добавили, что посланником в Украине и «других странах» будет Ли Хуэй, который ранее был послом Китая в России (с 2009 по 2019 год). Также в министерстве не сообщили, когда Ли совершит поездку, или какие еще страны он намерен посетить.

Напомним, ранее мы уже писали о переговорах президента Украины и лидера КНР.