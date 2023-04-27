В четверг, 27 апреля, во время пресс-конференции глава Кабинета министров сообщил, что наша страна выполнила все семь рекомендаций Европейской комиссии, которые были озвучены во время предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, наша страна выполняет все реформы для интеграции в Европейский Союз, несмотря на войну с Российской Федерацией. Чиновник подчеркнул, что в Украине создана антикоррупционная структура, которая полностью функционирует.

Премьер-министр заверил, что Киев будет готов к процедуре переговоров в конце этого года. Кроме того, до конца весны станет известен промежуточный отчет Европейской комиссии о результатах выполнения Украиной семи рекомендаций.

Уже осенью должен появиться официальный отчет, который положит начало переговорного процесса относительно интеграции нашей страны в Европейский Союз.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «союзнике» Кремля, который помогает ему затянуть вступление нашей страны в НАТО.