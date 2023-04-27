В четверг, 27 апреля, во время пресс-конференции в Люксембурге генсек НАТО заявил, что он одобряет телефонные переговоры украинского и китайского лидеров, информирует «НБН».

По словам Столтенберга, эти переговоры также важны для того, чтобы руководство Китая лучше понимало перспективы Украины. При этом политик напомнил, что Пекин до сих пор не осудил вторжение путинских оккупационных сил и развязывание РФ полномасштабной войны против Украины.

Напомним, что первый контакт Пекина и Киева с начала полномасштабной войны в Украине также прокомментировал спикер российского диктатора Дмитрий Песков.