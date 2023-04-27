Польская радиостанция RMF FM сообщает, что до конца года Украина должна получить от Евросоюза миллион снарядов, однако поставки идут медленно и пока стране отправили лишь 40 000 боеприпасов, информирует «НБН».

Источники издания сообщают, что среди государств-членов ЕС растет раздражение и напряжение. Европейских лидеров не устраивает поведение Франции, поскольку Париж настаивает на том, что снаряды для украинской армии нужно производить лишь в пределах Евросоюза, таким образом блокируя закупку боеприпасов.

Один из дипломатов отметил, что французская сторона не соглашается даже если производство будет находиться в стране Европейского Союза, а порох для снарядов завезут из Южной Кореи.

Отметим, что в Министерстве иностранных дел Польши упрекнули Францию, которая мешает экстренной отправке боеприпасов в Украину.