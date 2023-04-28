В эфире «24 канала» Давыдюк рассказал, что ракетные обстрелы украинских городов – попытка Кремля посеять страх, подкрепить ненависть, так как россияне только радуются таким «победам» оккупантов в соседней стране и повышают рейтинги кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН».

По словам эксперта, отсутствие побед на поле боя Москва подменяет длительными террористическими актами. Он напомнил, что «освободители» за зиму не смогли захватить ни один город, а также вынудить Киев пойти на уступки Кремлю.

Политолог считает, что под давлением предстоящего контрнаступления ВСУ от безысходности путинские войска продолжат совершать атаки на мирное население.

Напомним, в Минобороны РФ после ночного ракетного удара захватчиков по Умани и Днепру цинично отчитались об «успехах».