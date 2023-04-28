Издание Financial Times утверждает, что телефонный разговор китайского лидера с украинским президентом, который состоялся 26 апреля, был попыткой Си Цзиньпина приуменьшить негативное влияние скандального высказывания посла КНР Лу Шае, информирует «НБН».

Журналисты, ссылаясь на некоторых чиновников ЕС, рассказали, что глава Китая не случайно выбрал время для переговоров с Зеленским. После того, как дипломат КНР спровоцировал скандал своим заявлением о суверенитете постсоветских стран, Пекину пришлось как-то возмещать ущерб.

Высказывания китайского дипломата испортили репутацию страны в Европе, поэтому Пекин понял, что нужно делать шаги на встречу Украине, чтобы подтвердить поддержку ее суверенитета и независимости, а также убедить Евросоюз в искренности нейтралитета КНР в войне.

В статье отмечается, что китайское руководство надеется на то, что оно будет иметь право голоса в Украине после завершения войны, предотвратив ее полный поворот на Запад в процессе государственного строительства по окончанию боевых действий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя переговоры Зеленского и Си Цзиньпина, указал на важный нюанс в позиции Китая.