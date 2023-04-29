Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на «The Hill«.

В источнике говорится о том, что на данный момент на президента Соединенных Штатов Джо Байдена оказывают серьезное давление представители его же партии. Это связано с передачей для Украины истребителей F-16, а также ракет большого радиуса действия.

Известно, что представители Демократической партии требуют от Байдена, чтобы тот принял решение, касательно поставок в Украину ракет ATACMS, а также истребителей F-16. По мнению демократов такое оружие может оказать серьезное влияние на контрнаступление ВСУ.

В Администрации Байдена отвечают, что у США на данный момент отсутствуют большие запасы ракет большой дальности, а истребители для Вооружённых сил Украины не являются приоритетным вариантов, поэтому их передавать никто не собирается.

Но всё же, демократы считают, что эта ситуация аналогична и с передачей танков Abrams для Украины, когда сначала администрация Байдена отказывалась их передавать, но позже они всё же поступили в Украину.

Следует напомнить, что ранее Дмитрий Кулеба рассказал, какая битва в ходе будущего контрнаступления ВСУ может стать решающей.