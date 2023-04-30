Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Игнат рассказал о том, что без современных истребителей Украине будет очень трудно, так как в текущее время они играют очень большую роль в военном плане. Игнат отметил, что даже в мирное время без преимущества в воздухе Украине будет тяжело, не говоря уже о военном.

По словам спикера командования Воздушных сил без явного преимущества в воздухе Украина не сможет проводить успешные оборонительные и наступательные действия, поэтому современные истребители на данный момент очень нужны ВСУ.

Кроме того, представитель Вооруженных сил Украины отметил, что для того, чтобы украинские пилоты смогли научится летать на современных европейских самолетах им нужно приблизительно три месяца, поэтому этот вопрос не является столь серьезной проблемой. Также хотелось бы упомянуть слова Игната о том, что самолеты поколения 4+ станут частью украинского ПВО

Следует напомнить, что ранее сообщалось о том, что несколько стран готовы обучать украинских пилотов на F-16.