Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении в Telegram-канале украинского лидера.

В частности, известно, что официальный Париж подтвердил готовность предоставить ЗСУ мощный бронетанковый пакет.

Кроме того, обсуждалась формула мира Киева и дальнейшее развитие диалога между двумя странами.

Мы обсудили перспективу взаимодействия в работе с другими международными союзниками по консолидации их поддержки украинской формулы мира. Также скоординированы позиции в канцн проведения важных международных мероприятий и согласовали дальнейшие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога, — указал Зеленский. В то же время он рассказал об обстановке на фронте, дальнейших перспективах и потребностях ВСУ.

В деталях рассказал о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. В отдельности обратил внимание на основные потребности украинских сил обороны, — уточнил Зеленский.

Он также пояснил, что Франция подтвердила готовность предоставить украинским войскам мощного бронетанкового пакета.

Напомним, ранее мы писали о визите Макрона в Китай.