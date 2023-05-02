Как информирует «НБН», об этом глава МИД Украины рассказал в эфире телепрограммы «Сніданок з 1+1».

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

Данное решение зависит от четырех стран-участников Альянса. Одна из них особенно большая и важная в НАТО. Полагаю, что одно из этих государств «начало колебаться» насчет членства Украины. В общем, мы работаем.

Также Дмитрий Кулеба добавил, что текущая ситуация, по его мнению, весьма похожа на ту, которая была в минувшем году, когда Украинское государство боролось за статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

За одну неделю до момента принятия решения, лидеры европейских государств рассказывали нам, что этого никогда не будет. Сейчас с НАТО у нас тоже самое. Но данную проблему со временем мы решим, — подытожил глава украинской дипломатии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, из-за каких стран интеграция Украины в НАТО оказалась под угрозой.