Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что США и ФРГ недавно за закрытыми дверями дали понять, что Вашингтон и Берлин на данный момент не намерены брать на себя обязательства, которые существенно выходят за пределы декларации Альянса от 2008 года, информирует «НБН».

В документе 14 лет назад лидеры стран согласились, что Украина и Грузия должны стать частью Организации Североатлантического договора. При этом не было конкретного расписания для их присоединения к военно-политическому блоку.

Журналисты напомнили, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна должна получить заслуженное приглашение в НАТО на саммите в Литве.

Поддержку своих требований президент Украины получает от государств Центральной и Восточной Европы, однако маловероятно, что лидерам этих стран удастся убедить США и Германию изменить свою позицию.

В агентстве подытожили, что реальное движение в переговорном процессе о перспективах интеграции Украины в Альянс, скорее всего, будет в случае победы страны в войне с РФ.

Напомним, Шмыгаль сообщил, когда Киев получит от Еврокомиссии отчет по вступлению Украины в ЕС.