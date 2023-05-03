Американское издание Politico, ссылаясь на европейских чиновников, которые поддерживают связь с украинским высшим военным руководством, сообщают, что Киев не делится подробностями о предстоящем контрнаступлении ВСУ с США и остальными союзниками, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что украинские власти продолжают делиться какими-то базовыми данными разведки, однако молчат о деталях масштабной военной операции после инцидента с «утечкой» секретных документов Минобороны США в Сеть.

В частности, Киев не сообщает партнерам информацию о сроках планируемой контратаки и о том, сколько защитников и куда собирается перебросить. Кроме того, информация о масштабной операции также не распространяется и среди украинских чиновников.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что известно Вашингтону о предстоящем украинском контрнаступлении.