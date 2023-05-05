Экс-глава США рассказал о разговоре с российским лидером в швейцарском Давосе, который состоялся 12 лет назад. После этой беседы Клинтон понял, что война РФ против Украины – вопрос времени.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Financial Times.

Бывший американский президент рассказал, что тогда диктатор отрицал заключенную экс-главой РФ Борисом Ельциным при посредничестве Вашингтона договоренность об уважении к территории Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала времен СССР.

Путин прямо заявил Клинтону, что он не согласен с этим соглашением, не поддерживает это решение и якобы не обязан придерживаться договоренности. Американский политик отметил, что именно в тот день он понял, что война РФ против Украины – вопрос времени.

Ранее министр иностранных дел Польши рассказал, о чем солгал ему глава МИД РФ Сергей Лавров за девять дней до полномасштабного вторжения армии Путина в Украину.