Как информирует «НБН», в своем вечернем видеообращении президент Украины отметил, что после его визита партнеры нашей страны предоставят нашим войскам еще больше вооружения.

Дословно из заявления Зеленского:

Я весьма рад сказать, что в итоге встреч в Хельсинки и в Гааге мы имеем мощное усиление для наших воинов оружием – на земле, на море, а также в воздушном пространстве. Я весьма благодарен нашим партнерам за это. Это весьма существенное усиление.

Кроме того, Верховный главнокомандующий добавил, что по результатам переговоров Украинское государство получило еще больший прогресс в отношении Организации Североатлантического договора и Европейского Союза.

Он добавил:

Мы имеем больше прогресса по ответственности России за агрессию против нашей страны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, как узнал о «сливе» секретных данных Пентагона.