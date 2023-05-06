Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Как стало известно, Евгений Пригожин уже несколько раз заявлял о том, что ЧВК «Вагнер» уйдет из украинского города Бахмут, так как Министерство обороны России не предоставляет террористам нужного количества боеприпасов. На этот раз Пригожин рассказал, кому «вагнера» передадут свои позиции в Бахмуте.

С официального заявления Пригожина стало известно, что позиции, которые занимают «вагнеровцы» вскоре будут переданы «кадыровцам». Пригожин поблагодарил Кадырова за то, что тот согласился заменить ЧВК «Вагнер» в городе и сказал о том, что, вероятнее всего у Кадырова будет больше возможностей для получения необходимых ресурсов.

Пригожин сообщил, что передача позиций должна случиться 10 мая ровно в 00:00, так как именно тогда, по словам главы преступной ЧВК его бойцы полностью исчерпают запас боеприпасов. В это время их должны заменить «кадыровцы».

К слову, мы также писали о том, что ранее Пригожин заявил, что ЧВК “Вагнер” покидает город”.