Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на видеообращение Сырского.

В своём видеообращении Александр Сырский высказал украинским пехотинцам большую благодарность и заявил, что если бы не они, то большое количество операций были бы под вопросом.

А так, в свою очередь, украинские военные научились сражаться с врагом даже в самых тяжелых условиях, даже тогда, когда у врага присутствует значительное преимущество украинские воины смогли добывать победы.

Сырский отдельно отметил, что все контрнаступательные действия были успешны именно благодаря качественной работе украинской пехоты. И вскоре, по словам Александра Сырского эти же украинские пехотинцы смогут поднять наши флаги над временно оккупированными Донецком, Луганском и Крымом.

Отдельно генерал отметил, что сегодня праздник не только у Сухопутных войск, но и у десантников, бойцов территориальной обороны Украины и всех, кто стоит на защите родной страны.

Напоминаю, мы также писали о том, что оккупанты обстреляли Херсонщину.