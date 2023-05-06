Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, согласно данным Генерального штаба ВСУ украинцев, которые отказались принимать российские паспорта на территории города Старобельск, который находится на Луганщине силой выселяют из своих домов.

В сводках говорится о том, что, обычно оккупанты не приходят к жителям более двух раз. Если за это время они не согласились принять паспорт Российской Федерации, то на третий раз их уже выселяют из собственного дома, несмотря на то, что там могут проживать несовершеннолетние. Кроме того известно, что всех несогласных украинцев оккупанты отправляют в так называемые фильтрационные лагеря.

Что касается самого жилья, то по данным Генерального штаба известно, что после того, как законные владельцы жилья были выселены из своего дома на незаконной основе, туда въезжают российские военные, которые проживают там на постоянной основе.

Сколько подобных случаев было зафиксировано в Генштабе не сообщили.

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