Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как стало известно со слов главы Херсонской ОВА, за прошлые сутки, российские оккупационные войска 71 раз обстреливали территорию Херсонщины.

Известно, что всего было выпущено около 411 снарядов по территории области. Это снаряды из артиллерийского систем, «Градов», танков, БПЛА и даже авиации. Сам город Херсон 11 раз попадал под обстрел оккупантов.

Прокудин сообщил о том, что оккупанты повредили несколько жилых домов, а также били по территории одного из заводов и даже по церкви в Бериславском районе. В результате этих обстрелов двое местных жителей получили ранения.

Также Прокудин рассказал о том, что с деоккупированной территории было эвакуировано 155 человек.

Ранее сообщалось, что оккупанты массово обстреляли Сумскую область.