Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал «Суспільне. Дніпро«.

С телеграм-канала стало известно, что утром, в городе Кривой Рог в Днепропетровской области было слышно один взрыв. По последним данным известно, что это был взрыв от сбития вражеского беспилотного летательного аппарата.

Сначала представители средств массовой информации написали о том, что в Кривом Роге слышно взрыв, но не было указано из-за чего он случился, позже в СМИ уточнили что это была работа украинской ПВО, которая сбила вражеский дрон.

Также эту информацию подтвердил и глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он заявил, что в результате взрыва никто не пострадал, также нет сведений и о повреждениях объектов.

Во время взрыва в Кривом Роге в Днепропетровской области, как и в ряде других областей Украины было объявлено воздушную тревогу из-за возможных атак врага.

Следует напомнить, что ранее оккупанты обстреляли Сумскую область.