Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал Валерия Залужного.

В официальном заявлении Валерия Залужного говорится о том, что во время телефонного разговора украинский генерал проинформировал американского коллегу о ситуации на фронте Украины. Также Залужный рассказал Милли и о планах руководства, касательно освобождения украинских территорий в будущем.

Также известно, что во время телефонного разговора Залужный поблагодарил американского генерала за новый пакет помощи для Украины, о котором ранее объявили в Пентагоне.

По словам Залужного украинская и американская сторона готовы далее взаимодействовать, так как окончательная цель что для украинской, что для американской стороны — это победа над Российской Федерацией.

Подробности о том, что именно входит в украинские планы по освобождению территорий остаются в секрете. Об этом главнокомандующий не упоминал в своем телеграм-канале.

Следует напомнить, что ранее в Воздушных силах рассказали о сбитии “Кинжала”.