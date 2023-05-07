Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По последним данным Генерального штаба известно, что российские оккупационные войска начали вывозить мирных жителей с территории украинского города Энергодар (он на данный момент находится под оккупацией).

Известно, что вывозят мирное население в южном направлении. По последним данным известно, что оккупанты вывозят людей в сторону населенных пунктов Бердянск и Приморск, а также известно, что их размещают на местных базах отдыха.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что главным приоритетом для российских военных являются жители, которые получили российские паспорта. Основное внимание они обращают на тех, кто получил паспорт РФ ещё в самом начале полномасштабного вторжения.

К слову, это уже далеко не первые случаи, когда россияне вывозят местных жителей на оккупированных территориях.

Следует напомнить, что ранее в Нижегородской области случился подрыв автомобиля, в котором был пропагандист Прилепин.