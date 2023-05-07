Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на «Yahoo News«.

Во время своего интервью иностранному изданию Кирилл Буданов получил вопрос от журналиста о том, правда ли что украинские спецслужбы причастны к гибели дочери российского идеолога Александра Дугина. Так как в РФ как раз обвинили Украину в организации теракта.

К слову, главный разведчик Украины откинул все обвинения, касательно данной ситуации, заявив, что украинские спецслужбы вовсе не причастны к тому, что произошло в России.

Вместо этого глава Главного управления разведки рассказал о том, что украинские спецслужбы делают всё для того, чтобы уничтожить как можно больше россиян. Буданов это прокомментировал следующими словами: «Не продолжайте эту тему. Все что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать везде в этом мире. До полной победы Украины».

Следует сказать, что ранее мы писали о том, что некоторые союзники переоценивают возможности ВСУ.