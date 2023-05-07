Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на интервью Кирилла Буданова изданию «Yahoo News«.

Во время своего интервью главный разведчик Украины затронул тему о болезни Владимира Путина. Так, Кирилл Буданов заявил, что кремлевский диктатор, вероятнее всего имеет очень серьезные проблемы со здоровьем. Глава ГУР считает, что у него может быть рак.

Кроме того, Кирилл Буданов отдельно отметил, что ещё два года назад он сам заявлял о том, что у Путина присутствуют очень серьезные проблемы со здоровьем, а если точнее — рак.

По словам Буданова, сейчас уже наступил тот момент, когда все вокруг активно говорят о возможной болезни Владимира Путина. Глава ГУР прокомментировал это словами: «Время покажет, кто был прав».

В последнее время в СМИ активно говорят о том, что диктатор Кремля в действительности имеет серьезную болезнь, но старается ее скрывать.

Мы также писали, что ранее в ГУР прокомментировали заявления генерала Ходжеса.