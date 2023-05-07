Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

Игнат рассказал о том, что радоваться тому, что Украине удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» пока что рано. Спикер Воздушных сил заявляет, что для того, чтобы лучше защититься от российских атак Украине нужно как можно больше систем противовоздушной обороны.

Игнат говорит о том, что именно благодаря большому количеству современных зенитно-ракетных систем украинское государство сможет защитить важные стратегические объекты. Речь идёт и о инфраструктуре, и об атомной энергетике.

В конце спикер командования Воздушных сил Украины заявил, что Украина нуждается в таких системах противовоздушной обороны как ЗРК Patriot. Поэтому нужно, чтобы западные союзники предоставляли их в больших количествах.

Кроме того, мы писали о том, что Украине удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету “Кинжал”.