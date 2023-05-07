Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на главу Харьковской ОВА.

Согласно заявлениям главы Харьковской ОВА Синегубова известно, что войска Российской Федерации 7 мая нанесли удар по территории города Балаклея. Он находится в Изюмском районе Харьковской области.

На данный момент известно, что удар был совершен ракетой С-300 прямо по автопарку в Балаклее.

Кроме того, известно, что в результате ракетного удара по Изюмском районе пострадало 5 человек. Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что это две женщины 75 лет, одна женщина 50 лет, а также двое мужчин возрастом 20 и 85 лет. Синегубов отмечает, что они имеют относительно легкие повреждения. По последним данным погибшие в результате обстрела отсутствуют. Медики оказывают нужную помощь пострадавшим от рук России.

Следует напомнить, что ранее мы писали о том, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область “Шахедами”.